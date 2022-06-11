Гроза на Севере, воздух прогреется до +33: прогноз погоды на 12 июня

Погода в Украине в воскресенье, 12 июня, будет жаркой. В частности, на юге и востоке температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Прохладнее всего будет на Западе. В частности, в Прикарпатье прогнозируют только +23...+25 градусов. Во Львове и Тернополе прогнозируют +24...+26 градусов.

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На Востоке температура воздуха прогреется до +29…+32 градусов. На Юге обещают до +33 градусов. На Севере – +27…+30 градусов тепла.

Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным синоптиков, там температура воздуха прогреется до 33 градусов.

В столице прогнозируют +28...+30 градусов.

Прогноз синоптикини Диденко

Наталья Диденко заявила, что на Зеленое воскресенье жары в Украине будет хватать. Украинская синоптика не отметила, что температура воздуха прогреется до +27…+32 градусов.

На Зеленое воскресенье в Украине жары будут хватать. Чуть меньше будет на Западе, ослабят градусы короткие грозовые дожди и на Севере, ожидается +24...+29 градусов.

– говорится в сообщении.

По словам Диденко, кратковременные грозовые дожди в воскресенье практически повсюду прокатятся. В то же время, они могут быть крайне неравномерными.

Каким будет июнь 2022 года

Синоптики прогнозируют, что в июне 2022 года украинцам придется пережить аномальную жару. Тем временем к июньским дождям готовиться не стоит. Осадков будет очень мало. Особенно – на Западе и Востоке.

В целом этот июнь будет более жарким, чем все предыдущие за последние 30 лет. И все лето будет отличаться высокой температурой.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +25...+27;

Львов – +24...+26;

Ивано-Франковск – +23...+25;

Тернополь – +24...+26;

Черновцы – +25...+27;

Хмельницкий – +25…+27;

Луцк – +25...+27;

Ровно – +25…+27;

Житомир – +28…+30;

Винница – +30...+32;

Одесса – +27…+29;

Николаев – +31...+33;

Херсон – +31...+33;

Симферополь – +28…+30;

Кропивницкий – +30…+32;

Черкассы – +31…+33;

Чернигов – +27...+29;

Суммы – +28…+30;

Полтава – +30…+32;

Днепр – +31...+33;

Запорожье – +31...+33;

Донецк – +29...+31;

Луганск – +30...+32;

Харьков – +29…+31;

Киев – +28…+30.



Прогноз погоды на 12 июня. / Карта Укргидрометцентра.