Днепр накрыло ненастье: уже есть поваленные деревья и электроопоры – мощные фото и видео

Днепр и Днепропетровскую область накрыли грозы и шквальный ветер. Жителей региона призывали быть осторожными, поскольку уже начало валить деревья и столбы электросетей.

В региональном управлении ГСЧС сообщили, что объявлен 1 уровень опасности – желтый. Эту публикацию провели вечером 20 июля.

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Какую непогоду в Днепре предусмотрели

Метеорологи предсказали, что начнутся мощные грозы. Эксперты указывали, что во время ливней скорость порывов ветра должна достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Накануне в днепровских телеграм-каналах показали невероятное видео приближения туч к городу. Там указывали, что гроза пришла со стороны Полтавщины.

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В городе начало валить деревья и столбы

Уровень опасности "желтый" означает, что непогода может привести к нарушению работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Кроме того, возможно прекращение движения автотранспорта на некоторых участках дорог.

Вскоре в сети написали, что к концу суток погода уже значительно ухудшилась. Ветром валило не только деревья, но и электроопоры.

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В некоторых местах части деревьев упали на припаркованные автомобили. Также на одной из записей видно, как летит сорванная с магазина вывеска.

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