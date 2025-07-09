В Хмельницкой области по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар, обвалилась крыша

В Хмельницкой области молния попала в культовое сооружение. Она вызвала пожар, охвативший площадь более 200 квадратных метров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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От удара молнии загорелся Дом молитвы

Известно, что возник пожар, площадью 250 квадратных метров.

Обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей – под завалами конструкций возникли очаги возгорания,

– говорится в сообщении.

Несмотря на сложности, пожарные оперативно справились с огнем. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.



От удара молнии загорелся Дом молитвы в Хмельницкой области / Фото ГСЧС

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Отметим, что непогода бушует в ряде регионов Украины, где падают сильные дожди и фиксируют грозы. Так, во Львове во время непогоды во время непогоды молния попала в телебашню.

К слову, западными областями в понедельник, 7 июля, пронесся сильный ураган. Непогода наделала беды на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Тернопольщине, Волыни.