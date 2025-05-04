Небо как из фильмов об апокалипсисе: киевляне делятся фантастическими фото и видео грозы 4 мая

В воскресенье, 4 мая, Киев накрыла гроза. В сети появляются невероятные фотографии майской непогоды. Корреспонденты 24 Канала тоже зафиксировали молнии над Киевом.

Синоптики предупреждали о непогоде заранее. Но фото и видео погодного явления все равно поражают. Кстати, непогода накрыла и Запад Украины. В частности, Прикарпатье и Львовскую область засыпало градом.

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Фото и видео грозы в Киеве 4 мая

Столица большая, поэтому где-то дождь немного накрапывал, а где-то бушевала настоящая непогода. Особенно хорошо было любоваться грозой с высоких этажей.

Жители левого берега Киева смогли почувствовать полностью опасную красоту грозы / Фото корреспондентов 24 Канала

Очевидцы делятся впечатлениями от грозы в Киеве сегодня: смотрите видео

На некоторых роликах хорошо заметно, как буря постепенно утихает и уходит вдаль.

Гроза в Киеве сегодня: видео корреспондентов 24 Канала

Те же, кто решился гулять в грозу, сделал действительно апокалиптические кадры. Кажется, что это зловещие декорации к какому-то фильму.

Грозовой Киев невероятно красивый / Фото корреспондентов 24 Канала

Интересно, что 4 мая Алексей Арестович сообщил, что в его самолет ударила молния. Он добавил, что 5 лет назад молния ударила в крышу навеса на его дне рождения.

Его уже потроллил Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации.

"Я сегодня также молнию поймал. Правда, у меня видео есть", – написал чиновник.

Андрей Коваленко снимает грозу: смотрите видео

Поскольку на 5 мая дожди с грозами должны быть едва ли не по всей Украине, следует придерживаться правил поведения во время грозы.