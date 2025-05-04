Небо как из фильмов об апокалипсисе: киевляне делятся фантастическими фото и видео грозы 4 мая
- 4 мая Киев накрыла гроза, которая поразила жителей города зрелищными молниями, что были зафиксированы на фото и видео.
- 5 мая ожидаются дожди с грозами по всей Украине, поэтому важно соблюдать правила безопасности во время непогоды.
В воскресенье, 4 мая, Киев накрыла гроза. В сети появляются невероятные фотографии майской непогоды. Корреспонденты 24 Канала тоже зафиксировали молнии над Киевом.
Синоптики предупреждали о непогоде заранее. Но фото и видео погодного явления все равно поражают. Кстати, непогода накрыла и Запад Украины. В частности, Прикарпатье и Львовскую область засыпало градом.
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Фото и видео грозы в Киеве 4 мая
Столица большая, поэтому где-то дождь немного накрапывал, а где-то бушевала настоящая непогода. Особенно хорошо было любоваться грозой с высоких этажей.
Жители левого берега Киева смогли почувствовать полностью опасную красоту грозы / Фото корреспондентов 24 Канала
Очевидцы делятся впечатлениями от грозы в Киеве сегодня: смотрите видео
На некоторых роликах хорошо заметно, как буря постепенно утихает и уходит вдаль.
Гроза в Киеве сегодня: видео корреспондентов 24 Канала
Те же, кто решился гулять в грозу, сделал действительно апокалиптические кадры. Кажется, что это зловещие декорации к какому-то фильму.
Грозовой Киев невероятно красивый / Фото корреспондентов 24 Канала
Интересно, что 4 мая Алексей Арестович сообщил, что в его самолет ударила молния. Он добавил, что 5 лет назад молния ударила в крышу навеса на его дне рождения.
Его уже потроллил Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации.
"Я сегодня также молнию поймал. Правда, у меня видео есть", – написал чиновник.
Андрей Коваленко снимает грозу: смотрите видео
Поскольку на 5 мая дожди с грозами должны быть едва ли не по всей Украине, следует придерживаться правил поведения во время грозы.