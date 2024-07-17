В сети распространяют видео, будто в Киеве молния попала в парковку: что говорят в ГСЧС

Телеграм-каналы называют возможной локацией Дарницкий район.

Столицу наконец-то накрыла мощная гроза, в городе стало ощутимо холоднее. Вместе с долгожданной прохладой пришли и последствия ливня – например, на Киевщине начались аварийные отключения.

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Что известно о возможном попадании молнии в парковку в Киеве

На роликах из сети видно момент попадания молнии.

В Дарницком районе молния, возможно, ударила в парковку: смотрите видео

Местные паблики указывают, что в месте вероятного удара молнии видно дым. Однако нет кадров именно с парковки.

Предположительно, дым со стороны парковки в Дарницком районе: смотрите видео

То же самое видно с другого ракурса.

Дым в Киеве после грозы: смотрите видео

В то же время спикер ГСЧС Киева Павел Петров лаконично прокомментировал 24 Каналу эти сообщения.

Мы не привлекались,

– сказал он.

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Какие последствия непогоды в Киеве и Киевской области 17 июля

Как и всегда, улицы столицы превратились в ручьи. Киевляне активно начали делиться соответствующими видео. Что интересно, некоторые просто лежали в воде на тротуаре, настолько люди изнемогали от жары.

От аварийных отключений на Киевщине из-за грозы больше всего пострадали Бучанский и Вышгородский районы. Энергетики уже работают.

Журналисты 24 Канала подготовили большой материал о том, почему киевские улицы уходят под воду после сильных ливней. А еще уделили внимание скандалу, связанному с желанием застройщиков засыпать Лыбидь ради Ocean Mall.