Разбросало дорожные знаки: Киев накрыла мощная гроза
Вечером 12 сентября столицу накрыла мощная стихия. Небо разрезает молния, и слышно, как потоки дождя бьют в окна из-за порывистого ветра. 24 Канал собрал самые яркие видео из соцсетей.
Синоптики и КГВА предупреждали киевлян о грозе до конца суток. Они призвали не пугаться грома, но одновременно следить за сообщениями о тревоге. И позаботиться о своей безопасности, пройдя в укрытие в случае необходимости.
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Гроза в Киеве
На юге и в центре Украины наблюдается грозовая активность с кратковременными дождями различной интенсивности. Траектория смещения грозовых очагов направлена в сторону Киевщины. В ближайшее время эта грозовая полоса достигнет нашей области, поэтому вечером в столичном регионе может греметь. Не пугайтесь и не забудьте зонтик!
– написали в Укргидрометцентре.
Начало грозы в Киеве 12 сентября: смотрите видео
Последствия не заставили себя ждать.
На улице Липкивского на Соломенке разбросало дорожные ограничители: смотрите видео
Впрочем, пока нет традиционных для непогоды сообщений о затопленных улицах или подземных переходах.
Молния озаряет небо: смотрите видео
Иногда в кадр попадают несколько молний сразу.
Важно! Во время грозы нельзя умываться, принимать ванну и держать в руках металлические предметы. Воздержитесь от телефонных звонков, но если это необходимо – сделайте это сразу же после очередного грозового разряда, быстро использовав небольшую паузу до следующего разряда.