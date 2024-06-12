На Киевщине была гроза во время атаки "Шахедов" и ракет

В ночь на 12 июня Киевскую область накрыла мощная гроза. Молнию и гром жители области наблюдали прямо во время атаки россиян, когда те запустили "Шахеды" и ракеты на столицу.

Громкие звуки грома во время воздушной тревоги казались особенно пугающими, отметили пользователи в сети. Они также опубликовали фото и видео непогоды.

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Киевскую область накрыла гроза сегодня ночью / Фото с тг-каналов



Гроза во время атаки россиян / Фото с тг-каналов



Гром и молния сильно напугали жителей области / Фото с тг-каналов



Молния в небе Киевщины ночью 12 июня / Фото с тг-каналов

. Украинский гидрометцентр предупредил, что 12 июня в Киеве и области ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).

Гроза на Киевщине: видео

Атака на Киевщину