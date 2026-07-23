На Украину надвигается непогода: в каких областях и когда пройдут грозы

В последние дни в Украине продолжают бушевать непогода. В результате сильных ливней в ряде городов улицы буквально затопляются.

Грозы никуда не денутся и в пятницу, 24 июля. Укргидрометцентр сообщил, жителям каких областей нужно будет взять с собой зонтики.

Где в Украине пройдут грозы?

По прогнозам синоптиков, грозы ожидаются на западе Украины, а именно в:

Закарпатской,

Львовской,

Хмельницкой,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Черновицкой,

Ровенской,

Волынской,

Житомирской,

и Винницкой областях.

Эксперты предупреждают, что непогода может создать трудности на дорогах.

Напомним, что в последние дни ряд городов в Украине фактически оказался под водой из-за сильных дождей. Так, 22 июля это произошло с Одессой. А накануне – с Тернополем и Хмельницким.

В пятницу на остальной территории Украины, кроме большинства южных областей, также возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов, на юге и востоке страны будет немного теплее – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов тепла.

В ближайшие дни в Украине не ожидается резких изменений погоды или сильной жары. Самую высокую температуру прогнозируют в восточных областях. По данным Укргидрометцентра, 23 – 25 июля днем в большинстве регионов ожидается 20 – 26 градусов. На востоке страны местами температура поднимется до 29 градусов.