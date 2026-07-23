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24 Канал Новости Украины Негода насувається на Україну: у яких областях і коли пройдуть грози
23 июля, 18:42
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Обновлено - 18:43, 23 июля

На Украину надвигается непогода: в каких областях и когда пройдут грозы

Анастасия Колесникова

В последние дни в Украине продолжают бушевать непогода. В результате сильных ливней в ряде городов улицы буквально затопляются.

Грозы никуда не денутся и в пятницу, 24 июля. Укргидрометцентр сообщил, жителям каких областей нужно будет взять с собой зонтики.

Где в Украине пройдут грозы?

По прогнозам синоптиков, грозы ожидаются на западе Украины, а именно в:

  • Закарпатской,
  • Львовской,
  • Хмельницкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Черновицкой,
  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Житомирской,
  • и Винницкой областях.

Эксперты предупреждают, что непогода может создать трудности на дорогах.

Напомним, что в последние дни ряд городов в Украине фактически оказался под водой из-за сильных дождей. Так, 22 июля это произошло с Одессой. А накануне – с Тернополем и Хмельницким.

В пятницу на остальной территории Украины, кроме большинства южных областей, также возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов, на юге и востоке страны будет немного теплее – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов тепла.

В ближайшие дни в Украине не ожидается резких изменений погоды или сильной жары. Самую высокую температуру прогнозируют в восточных областях. По данным Укргидрометцентра, 23 – 25 июля днем в большинстве регионов ожидается 20 – 26 градусов. На востоке страны местами температура поднимется до 29 градусов.

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