Стихия во Львове: мощная гроза накрыла город, а область засыпало градом

Во Львове бушует непогода. Вечером 3 мая в городе начался обильный дождь и наблюдаются сильные порывы ветра.

Тем временем, как Киев и область охватила пылевая буря, Львов и пригород страдают от ливня, передает 24 Канал.

Смотрите также Киевлян предупредили об опасных явлениях 4 мая

Что происходит во Львове и области

Днем Укргидрометцентр предупреждал, что до конца суток 3 мая с сохранением на сутки 4 мая во Львове и области местами пройдет значительный дождь.

В воскресенье – грозы, днем местами град. Ночью местами, днем по всей территории порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Ухудшаться погода в городе Льва начала вечером в субботу. Город буквально "заливает". Ураган валит деревья. Так, одно из них упало на линию электропередач. Предварительно, это произошло на улице Снопковской.

То же дерево во Львове / Фото соцсети

На Сыхове из-за сильной непогоды в две стороны остановились трамваи: смотрите видео

Как заливает Львов: смотрите видео

На Львовщине тем временем – сильный дождь с градом.

Большие ледяные шарики сыплются на Львовщину: смотрите видео