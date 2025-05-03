Стихия во Львове: мощная гроза накрыла город, а область засыпало градом
- Во Львове 3 мая вечером началась гроза, повлекшая падение деревьев и остановку трамваев.
- Во Львовский области выпал град.
Во Львове бушует непогода. Вечером 3 мая в городе начался обильный дождь и наблюдаются сильные порывы ветра.
Тем временем, как Киев и область охватила пылевая буря, Львов и пригород страдают от ливня, передает 24 Канал.
Смотрите также Киевлян предупредили об опасных явлениях 4 мая
Что происходит во Львове и области
Днем Укргидрометцентр предупреждал, что до конца суток 3 мая с сохранением на сутки 4 мая во Львове и области местами пройдет значительный дождь.
В воскресенье – грозы, днем местами град. Ночью местами, днем по всей территории порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Ухудшаться погода в городе Льва начала вечером в субботу. Город буквально "заливает". Ураган валит деревья. Так, одно из них упало на линию электропередач. Предварительно, это произошло на улице Снопковской.
На Сыхове из-за сильной непогоды в две стороны остановились трамваи: смотрите видео
Как заливает Львов: смотрите видео
На Львовщине тем временем – сильный дождь с градом.
Большие ледяные шарики сыплются на Львовщину: смотрите видео