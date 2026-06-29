Грозит 12 лет тюрьмы: НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения Тищенко по делу о "колцентрах"

Действующего народного депутата уличили в просьбе о предоставлении неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных данных в декларацию. НАБУ и САП вручили ему уведомление о подозрении.

Об этом 29 июня сообщили НАБУ и САП.

Кого и в чем подозревают антикоррупционные органы?

Досудебное расследование установило, что в августе 2023 года народный депутат попросил у лица, которое считал причастным к деятельности "колцентров", более 1 миллиона долларов неправомерной выгоды.

Взамен народный депутат обещал не вмешиваться в их деятельность и содействовать устранению компаний-конкурентов,

– сообщили следователи.