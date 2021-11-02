Грозит до 12 лет за решеткой: в Черновцах мужчина ударил ногой патрульную полицию

В Черновцах водитель ударил ногой в грудь полицейского. Досадный случай произошел после того, как правоохранители остановили его автомобиль.

Об этом рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черновцов Юлия Замерзляк. Инцидент произошел 31 октября на улице Хотинской.

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Патрульные остановили автомобиль Mercedes по ориентировке. Однако во время общения водитель и пассажир вели себя агрессивно и ругались. Впоследствии один из мужчин ударил патрульную ногой в грудь.

После нападения полицейскую обследовали врачи. Ей сделали рентген и УЗИ.

Правоохранители уже открыли производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов. Стоит заметить, что за такие действия мужчине может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

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