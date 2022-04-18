Грозит от 3 до 5 лет: Козицкий призвал не распространять фото и видео обстрелов на Львовщине
Источник:Максим Козицкий
В Украине была введена уголовная ответственность за распространение информации, фото- и видеоматериалов о перемещении украинской техники, военных и оружия.
Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий напомнил об этом журналистам, блоггерам, общественным активистам, а также всем, кто распространяет фото и видео обстрелов.
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Не становитесь помощниками врага. Никакая сенсация не стоит человеческих жертв,
– заявил Козицкий.
Он напомнил всем, что категорически нельзя публиковать в соцсетях информацию/фото/видео о:
- Ракетах, которые летят или куда-то попали;
- Названиях улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов, где произошла ситуация;
- Перемещении военных, военных объектах;
- Работе противовоздушной обороны;
- Месте обстрела или попадания снаряда;
- Адресах, визуальных привязках или координатах боев;
- Номерах автомобилей, бронетехники;
- Потерпевших или погибших (кроме официальных данных).
Уголовная ответственность за распространение информации
Распространение этой информации в случае если она не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, либо в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, считается помощью врагу и предусматривает уголовную ответственность.
- наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины;
- лишение свободы сроком от 5 до 8 лет за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований при возможности их идентификации на местности;
- лишением свободы на срок от 8 до 12 лет наказывают людей, которые вышеуказанные действия совершили по предварительному сговору или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если действия повлекли тяжкие последствия.
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