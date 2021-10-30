Грозит путешествие за решетку: владелица турфирмы подделывала ПЦР-тесты

На Ровенщине владелица турфирмы делала для своих клиентов поддельные ПЦР-тесты. Теперь такие заработки могут превратиться в 5-летнее лишение свободы.

Преступную деятельность 33-летней ровенчанки разоблачили киберполицейские. Женщина является владелицей туристической фирмы.

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Документы выдавали от имени одной из местных лабораторий

Чтобы организовать своим клиентам поездки, предпринимательница подделывала результаты ПЦР-тестирования. Эти документы находчивая жительница выдавала от имени одной из ровенских лабораторий.

Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую стоимость тура,

– пояснили в киберполиции.

В турагентстве правоохранители провели обыски, они нашли 7 поддельных справок об отсутствии коронавируса – с будущими датами. Еще 10 таких фальшивок были в компьютере.

Полиция изъяла всю документацию. Сейчас решают вопрос об объявлении владелице турагентства подозрения. Наказание за подделку ПЦР-тестов и сертификатов в Украине может быть до 5 лет заключения.

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На подделке сертификатов поймали винницкого бизнесмена

Отметим, что после усиления карантинных ограничений в Украине резко возросло количество поддельных COVID-сертификатов и справок о негативных результатах ПЦР-теста. Так винницкий бизнесмен торговал сертификатами о вакцинации, при этом обещая внести их в Дию. Один документ стоил 250 евро.

А на Хмельнитчине такой нелегальный "бизнес" наладил врач. За документ о вакцинации он просил 5 тысяч гривен.