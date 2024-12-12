В Курске и Грозном раздаются мощные взрывы: могло прилететь по полку МВД

Ночью 12 декабря в Курске и столице Чечни Грозном прогремели мощные взрывы. Оккупанты жалуются на атаку беспилотников и прилеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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В Грозном могли ударить по полку МВД

В столице Чечни 12 декабря прогремели мощные взрывы. В сети утверждают, что Грозный оказался под атакой дронов. Вероятно, могли быть прилеты по зданию второго полка МВД Чечни.

В сети также опубликовали кадры, на которых, вероятно, зафиксировали прилет в Грозном.

Прилет в Грозном: смотрите видео

Как пишут российские телеграмм-каналы, взрыв в Грозном прогремел около 00:55 по местному времени (23:55 по киевскому времени). Пропагандистские СМИ утверждают, мол, сработала "пе-ве-о", которая сбила дрон, однако пожарные и медики начали активно ездить по городу.

По предварительной информации, уже есть пострадавшие. Впрочем, их количество неизвестно. По данным телеграмм-канала Niysoo, 5 машин скорой отвезли раненых в ближайшую больницу.

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Кадыров подтвердил атаку на Чечню

Глава Чечни и марионетка Путина Рамзан Кадыров подтвердил атаку дронов по объекту в Грозном. Он заявил, что над зданиями казарм якобы сбили дрон. В результате атаки ранения получили 4 человека.

Кадыров также сообщил, что дрон повредил кровлю и выбил стекла. Также на объекте вспыхнул пожар.

Неспокойная ночь в Курске

В Курске после полуночи 12 декабря также прозвучали взрывы. Около 22:25 в местных телеграм-каналах начали предупреждать об атаке БПЛА.

Впоследствии в Курске начали раздаваться мощные взрывы. Они были такой силы, что на автомобилях срабатывали сигнализации.

Взрывы в Курске: смотрите видео

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Сейчас телеграм-каналы пишут, что в Курске миновала угроза атаки БПЛА. В то же время местные власти не комментировали взрывы.