Грозы и град: какие регионы Украины могут пострадать от непогоды
Источник:ГСЧС
Спасатели вновь предупреждают об ухудшении погоды. Грозы, дожди и шквальный ветер прогнозируют в течение 2 – 3 июля.
В некоторых регионах Украины предупредили о I (желтом) уровне опасности. Также прогнозируют сильный ветер.
К теме Погода на выходные 3 – 4 июля: уйдут ли грозы и шквалы прочь из Украины
Непогода в Украине: предупреждение ГСЧС
Спасатели предупреждают, что 2 июня грозы будут во всех регионах Украины, кроме юго-востока. В течение дня возможны грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В западной части местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый),
– предупреждают в ГСЧС.
Также в Киеве и Киевской области 2 июля будут грозы. Кое-где в области град, шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду. Там также прогнозируют І уровень опасности (желтый).
В Укргидрометцентре пишут, что грозы, град и шквальный ветер накроют большинство регионов страны.
В Украине 2 июля снова будет шквальный ветер и гроза / Скриншот Укргидрометцентра
Погода 3 июля
В течение этого дня также местами будут грозы, град и шквальный ветер – І уровень опасности. Грозы в этот день прогнозируют в Киеве и Киевской области.
Непогода в Украине: последние новости
- 1 июля Волынь накрыла непогода. Во Владимир-Волынском она наделала много бед, затопив улицы и повалив деревья.
- 30 июня непогода уже во второй раз пронеслась во Львове. Там была сильная буря, ливень, а кое-где – град. Из-за этого были перебои с электроэнергией, буря повалила деревья, ливень подтопил улицы.
- Непогода накрыла Запорожье, Днепр и Полтавщину.
- На Буковине в домах людей из-за непогоды выбило стекла, сорвало крыши, повредило автомобили.