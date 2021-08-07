Половину областей накроют грозы, град и шквальный ветер: где ожидать ненастье
Источник:Укргидрометцентр
В Украине 7 августа из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение. Половину областей охватят грозы, град и мощные порывы ветра.
Жителей части регионов 7 августа будет радовать солнышко, однако во многих областях синоптики прогнозируют ухудшение погоды.
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Дожди и шквальный ветер
Грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер, ожидаются в центральных, восточных и южных областях.
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Полтавской.
Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.
В каких областz[ 7 августа прогнозируют непогоду / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Пожарная опасность
В то же время в восточных областях и в Крыму 7 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В каких областях 7 августа будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Последствия непогоды в Украине: последние новости
- В Полтаве 6 августа прошел сильный ливень. Мощный ветер поломал деревья и повредил автомобили.
- В тот же день непогода накрыла и Одессу. В результате затопило один из супермаркетов. Кроме того, из-за подтопления пострадал город Раздельная.
- Стихия нанесла ущерб и Каменец-Подольской крепости – на Лаской башне ветер снял покрытие, поврежден и корпус достопримечательности.
- Десятки поваленных деревьев и реки на улицах были и в Винницкой области и Буковине.