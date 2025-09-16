Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии.
Где будет бушевать в ближайшее время непогода?
В Тернополе 17 сентября ночью будут умеренные, местами значительные дожди. Днем прогнозируют небольшие осадки. К слову, во второй половине дня 16 сентября ожидаются грозы.
В Черкасской области в этот день прогнозируют сильные дожди, местами могут быть грозы. Такие погодные условия соответствуют І уровню опасности, о чем рассказал в комментарии Общественному начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань. Днем 17 сентября в регионе ожидаются сильные дожди 15 – 30 миллиметров за 12 часов и меньше.
Погодные условия будут такими, что могут привести к перебоям в электроснабжении и движении транспорта, подчеркнул синоптик.
Ивано-Франковскую область тоже накроет непогода. Так, по данным синоптиков, до конца дня 16 сентября по городу и области ожидаются грозы, порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Львовщина – в среду, 17 сентября, ночью будет без существенных осадков, однако днем прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, град. Ночью будет слабый туман.
В Луцке 17 сентября будет небольшой дождь, днем гроза. Такую же погоду прогнозируют и для области.
Ночью умеренный, днем небольшой кратковременный дождь и грозы следует ждать 17 сентября жителям Ровенской области. Ночью и утром слабый туман. Объявлен І уровень опасности – желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В Черновицкой области будет ночью значительный дождь, а днем местами небольшой дождь и гроза. По области, то ночью там также ожидается дождь, гроза, а вот днем без осадков.
По данным синоптиков, в Киеве ночью будет умеренный, а днем значительный дождь. Объявлен І уровень опасности, желтый. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
В Житомире ночью 17 сентября будет значительный дождь, а днем следует ожидать умеренных осадков. По области, то там ночью также прогнозируют значительный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Синоптики также прогнозируют местами грозу.
Какой в целом будет погода по Украине 17 сентября?
В Украине 17 сентября, кроме востока, юго-востока и Сумщины, стоит ждать умеренные, в Винницкой, ночью и в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях значительные дожди, а местами грозы.
По данным синоптиков, ветер будет юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5 – 10 метров за секунду.
Температура по Украине ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла; днем +20 – +25 градусов, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15 – 20 градусов тепла. В Карпатах ночью прогнозируют 5 – 10 градусов тепла, а днем от +9 до +14.