Так, там прогнозируют грозы. Жителей региона предупреждают, что из-за таких погодных условий могут быть повреждения линии электропередач и подстанций.

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В Запорожье ожидаются грозы

Запорожский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях по городу и области.

Так, синоптики указывают, что в течение суток 10 сентября ожидаются грозы. К тому же там указали о I уровне опасности, желтый.

Также там отметили, что плохие погодные условия могут повлиять на линии электропередач, и не только.

Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач,

– говорится в сообщении.