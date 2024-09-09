Так, там прогнозируют грозы. Жителей региона предупреждают, что из-за таких погодных условий могут быть повреждения линии электропередач и подстанций.
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В Запорожье ожидаются грозы
Запорожский областной центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях по городу и области.
Так, синоптики указывают, что в течение суток 10 сентября ожидаются грозы. К тому же там указали о I уровне опасности, желтый.
Также там отметили, что плохие погодные условия могут повлиять на линии электропередач, и не только.
Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач,
– говорится в сообщении.