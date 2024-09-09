Так, там прогнозують грози. Жителів регіону попереджають, що через такі погодні умови можуть бути пошкодження лінії електропередач та підстанцій.
Дивіться також Вітер та місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 9 вересня
В Запоріжжі очікуються грози
Запорізький обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища по місту та області.
Так, синоптики вказують, що протягом доби 10 вересня очікуються грози. До того ж там вказали про I рівень небезпечності, жовтий.
Також там зазначили, що погані погодні умови можуть повпливати на лінії електропередач, і не тільки.
Погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів та пошкодження ліній електропередач,
– ідеться в повідомленні.