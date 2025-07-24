Грозы снова накроют часть Украины: когда и в каких областях будет непогода

Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Часть областей вскоре накроют грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут грозы 25 июля?

Так, в пятницу, 25 июля, в западных областях днем в пятницу 25 июля в западных областях пройдут грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

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Где будет непогода 25 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, синоптики также прогнозировали, что в пятницу ночью на крайнем Западе, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях, в субботу в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, в воскресенье на Правобережье будут кратковременные дожди, местами грозы. Днем 27 июля на Западе значительные дожди.