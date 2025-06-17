Сильный ветер и грозы: в несколько областей Украины надвигается непогода

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях во вторник, 17 июня. Речь идет о дождях с грозами и сильных порывах ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Кое-где объявлен желтый уровень опасности.

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Где будут грозы 17 июня

Ночью в Тернопольской области местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы, однако днем будет без осадков. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, днем местами порывы – от 15 до 20 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предупреждают о грозах в Ровенской области ночью и утром, а также порывы северо-западного ветра от 15 до 18 метров в секунду утром и днем.

Ветрено будет также в Волынской и Хмельницкой областях – от 15 до 20 метров в секунду.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

К слову, до конца суток понедельника, 16 июня, в Запорожье и области ожидают грозы, шквалы, а местами даже град.

Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов, повреждения линий электропередач, падения деревьев, заноса автомобилей, увеличение вероятности ДТП,

– отметили в областном гидрометцентре.

Напомним, в целом 17 июня в Украине будет переменная облачность. Температура воздуха ночью 12 – 17 градусов по Цельсию; днем 23 – 28, а в западных и северных областях 20 – 25.