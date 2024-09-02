Грозы и сильные ветры: в двух областях Украины будет непогода

В двух регионах объявили I уровень опасности, то есть желтый. Одну область непогода накроет уже вечером 2 сентября, другую – 3 сентября, передает 24 Канал.

На 3 сентября кратковременные дожди и грозы прогнозируют в 6 областях. Днем будет жаркая погода до +31 градуса.

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Где будет непогода в Украине в ближайшее время

Опасные метеорологические явления ждут на Харьковщине и в Харькове, на Херсонщине и непосредственно в самом Херсоне. В обоих регионах I уровень опасности.

В ближайший час 2 сентября с удержанием до конца суток по области и городу порывы восточного ветра, 15 – 20 метров в секунду,

– написали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

А в Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что 3 сентября в Херсонской области и Херсоне будет гроза.

Правила поведения во время грозы от ГСЧС

Не прячьтесь от молнии под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Лучше прятаться в кустах.

Нельзя находиться в воде во время грозы, ставить палатку на открытом берегу водоема. Самым безопасным местом являются сухие равнины и балки между холмами.

Во время грозы запрещено прислоняться к скалам и стенам, останавливаться на опушке леса и возле водоемов, прятаться под скальным выступом. Нельзя бегать и суетиться, а также передвигаться плотной группой.

Если вы в палатке – не храните там металлические предметы. Также не держите косу или пилу, которые могут притянуть молнию.

Не пользуйтесь мобильным во время грозы, потушите костер, закройте заслонку в печи (огонь создает сильный тепловой поток, который притягивает электрический заряд). Не используйте электроприборы в доме.

Находясь во время грозы на открытом месте, стоит присесть на корточки, ноги поставить вместе, голову склонить к коленям. Это самое безопасное положение тела.

Воздержитесь от звонка по телефону, но если это необходимо – сделайте это сразу же после очередного грозового разряда, быстро использовав небольшую паузу до следующего разряда.