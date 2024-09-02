На 3 вересня короткочасні дощі та грози прогнозують у 6 областях. Удень буде жарка погода до +31 градуса.

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Де буде негода в Україні найближчим часом

Небезпечні метеорологічні явища чекають на Харківщині та в Харкові, на Херсонщині та безпосередньо в самому Херсоні. В обох регіонах I рівень небезпечності.

У найближчу годину 2 вересня з утриманням до кінця доби по області та місту пориви східного вітру, 15 – 20 метрів на секунду,

– написали в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

А в Херсонському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що 3 вересня в Херсонській області та Херсоні буде гроза.

Правила поведінки під час грози від ДСНС

Не ховайтеся від блискавки під самотніми деревами та високими металевими конструкціями. Краще ховатися в кущах.

Не можна перебувати у воді під час грози, ставити намет на відкритому березі водойми. Найбезпечнішим місцем є сухі рівнини та балки між пагорбами.

Під час грози заборонено прихилятися до скель і стін, зупинятися на узліссі та біля водойм, ховатися під скельним виступом. Не можна бігати і метушитися, а також пересуватися щільною групою.

Якщо ви в наметі – не зберігайте там металеві предмети. Також не тримайте косу чи пилку, які можуть притягнути блискавку.

Не користуйтеся мобільним під час грози, загасіть багаття, закрийте заслін у печі (вогонь створює сильний тепловий потік, який притягує електричний заряд). Не використовуйте електроприлади в будинку.

Перебуваючи під час грози на відкритому місці, варто присісти навпочіпки, ноги поставити разом, голову схилити до колін. Це найбезпечніше положення тіла.

Утримуйтесь від дзвінка по телефону, але якщо це необхідно – зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду.