Украину снова накроют сильные грозы: в каких областях ожидать смену погоды

20 июля 2023, 08:00
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В ближайшие дни в Украине местами снова будет дождь. По прогнозу синоптиков, временами осадки будут сильными, с грозами, градом и шквалами.

Синоптики предупреждали, что погода в июле будет переменчивой. Так, так и есть, после жары, в большинстве областей страны будут фиксировать незначительное снижение температуры воздуха и осадки.  

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Дождь будет до конца недели

  • 20 июля возможны дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с.
  • Ночью 21 июля ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17 - 22 метра в секунду.
  • 22 июля, ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди.
  • 23 июля, в воскресенье ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются проливные дожди, местами град и шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, средняя температура в июле 2023 года будет колебаться в пределах +20…+25 °С, что на 1 — 2 °С выше нормы. Суммарное количество осадков в месяц составит 42 - 95 мм, в западных областях и в Карпатах местами 100 - 170 мм, что в пределах нормы, местами выше нормы на 10-25%.
Автор: Анастасія Лукашевська