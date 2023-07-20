Украину снова накроют сильные грозы: в каких областях ожидать смену погоды
20 июля 2023, 08:00Читати новину українською
В ближайшие дни в Украине местами снова будет дождь. По прогнозу синоптиков, временами осадки будут сильными, с грозами, градом и шквалами.
Синоптики предупреждали, что погода в июле будет переменчивой. Так, так и есть, после жары, в большинстве областей страны будут фиксировать незначительное снижение температуры воздуха и осадки.
Смотрите также Ударит ненастье: почти по всей Украине пройдут грозовые дожди
Дождь будет до конца недели
- 20 июля возможны дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с.
- Ночью 21 июля ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17 - 22 метра в секунду.
- 22 июля, ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди.
- 23 июля, в воскресенье ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются проливные дожди, местами град и шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду.