Без потерь и с ликвидацией всего вражеского подразделения: успешная операция группы "Адам" под Бахмутом

Ситуация на Бахмутском направлении остается самой тяжелой на всей линии фронта, однако украинским защитникам удается давать достойный отпор российским оккупантам. В частности, тактическая группа "Адам" показала, как ликвидирует захватчиков Донецкой области.

Военным вооруженным силам удается отбивать все атаки россиян под Бахмутом, сдерживая их продвижение. Оно и неудивительно, ведь в украинской армии воюют лучшие из лучших. "Второй армии мира" до них еще далеко.

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Видео ликвидации оккупантов для поднятия настроения

Командование ВСУ распространило ролик тактической группы "Адам", воины которой не дают врагу продвинуться на Востоке нашего государства. Также там отметили, что после его просмотра можно смело смеяться над ложью путинских командиров.

Об очередном "успешном" наступлении россиян на Бахмут. А уже после просмотра этого видео можно заварить чашку чая или кофе и посмотреть брифинг минобороны вражеского государства, чтобы посмеяться над очередными "космически успешными успехами" оккупантов,

– подписали сообщение в ВСУ.

Как "Адам" отправляла на концерт Кобзона захватчиков: смотрите видео

В то же время журналист Юрий Бутусов в своих соцсетях заметил, что эта тактическая группа провела очень поучительное сражение, которое увенчалось значительными успехами благодаря продуманному планированию.

Благодаря качественному планированию и управлению четыре бойца Сил специальных операций атаковали позицию россиян под Бахмутом и уничтожили 15 солдат противника,

– констатировал он.

Кроме того, Бутусов подчеркнул, что во время зачистки ВСУ захватили 6 россиян, которым удалось выжить, а все вражеское подразделение полностью ликвидировано. Также журналисту хотелось, чтобы такие бои становились примером удачной тактики малых групп в современной войне. И вообще такой опыт системно внедрялся в войсках ВСУ.

Группа "Адам" выполнила операцию без потерь, что не может не поражать и восхищать.

Напомним, что после месяцев неудачных попыток взятия оккупантами Бахмута Россия частично переключилась на Соледар. Возле этого небольшого населенного пункта уже несколько недель продолжаются ожесточенные бои, однако врагу не удается добиться желаемого благодаря ВСУ.