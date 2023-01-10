Військовим Збройних Сил вдається відбивати усі атаки росіян під Бахмутом, стримуючи їхнє просування. Воно й не дивно, адже в українській армії воюють найкращі серед найкращих. "Другій армії світу" до них ще далеко.

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Відео ліквідації окупантів для підняття настрою

Командування ЗСУ поширило ролик тактичної групи "Адам", вояки якої не дають ворогу просунутись на Сході нашої держави. Також там зазначили, що після його перегляду можна сміливо сміятися з брехні путінських командирів.

Про черговий "успішний" наступ росіян на Бахмут. А вже після перегляду цього відео, можна заварити горнятко чаю або кави та подивитись брифінг міноборони ворожої держави, аби посміятись з чергових "космічно-успішних успіхів" окупантів,

– підписали допис у ЗСУ.

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Водночас журналіст Юрій Бутусов у своїх соцмережах зауважив, що ця тактична група провела дуже повчальний бій, який увінчався значними успіхами завдяки продуманому плануванню.

Завдяки якісному плануванню та управлінню, чотири бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом і знищили 15 солдатів противника,

– констатував він.

Окрім того, Бутусов підкреслив, що під час зачистки ЗСУ захопили 6 росіян, яким пощастило вижити, а увесь ворожий підрозділ повністю ліквідовано. Також журналісту хотілося б, аби такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні. І загалом такий досвід системно запроваджувався у військах ЗСУ.

Зверніть увагу! Група "Адам" виконала операцію без втрат, що не може не вражати та захоплювати.

Нагадаємо, що після місяців невдалих спроб взяття окупантами Бахмута Росія частково переключилася на Соледар. Поблизу цього невеликого населеного пункту уже декілька тижнів тривають запеклі бої, однак ворогу не вдається досягти бажаного завдяки ЗСУ.