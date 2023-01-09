Про це сказав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Він об'їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара.

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У Соледарі Сирський здійснив конкретні заходи, щоб посилити оборону. Мовиться про те, що на східні напрямки перекинуть додаткові підрозділи. Крім цього, українці ще більше атакуватимуть вогнем росіян.

Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, – сказав генерал-полковник.

Він додав, що росіяни не вперше поширюють пропаганду про окупацію Соледара.

Ситуація у Бахмуті

Українські прикордонники на Різдво ліквідували 18 вагнерівців та поранили понад 20. Вороги намагалися зайти в місто. Військові показали відео з мертвими загарбниками.

"Хочу вам показати, що залишилося від наших ворогів, від цих людей, які, найімовірніше, не вірять у Бога, тому навіть у ці святі дні прийшли на наші землі зі зброєю", – сказав військовий.

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