Ивасюк, Стус и Багряный: как группа МУР создает молодежный контент об украинских деятелях

Сеть покоряет информационно-развлекательный контент об украинских деятелях. Его особенность в том, что весь рассказ ведется под музыкальное сопровождение. Создает проект группа МУР, которая в первую очередь позиционирует себя как стена, которая должна отделить украинскую культуру от российской.

Об этом 24 Канала рассказал непосредственно основатель МУР Александр Хоменко. Он отметил основные проекты.

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"Если мы разберемся какое у нас наследие, нам не нужно больше связываться с россиянами. Они позиционируют себя как одичавшие. И пусть будут там, а мы отделимся и будем читать свое или европейское. Дело не в том, чтобы забить себя полностью украинским , а чтобы и мир познавать", – сказал Хоменко.

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Цепляющий рассказ

Выбирая формат своего проекта, основатели задались вопросом: что больше всего цепляет современную аудиторию? Пришли к выводу – музыка. Поэтому сначала начинали с поэзии, а затем создавали настоящие аудиокниги с соответствующими ритмами, битами и "качем".

Мы начинали поэзией, считая, что это самый простой способ достучаться до людей. Музыку люди слушают, когда едут на работу, готовят завтрак. Мы делали композиции на стихи разных классиков. Я не знаю как описать этот жанр: аудиокнига, минидокументалка или этюд,

– отметил Хоменко.

О ком рассказывать создатели выбирают по своим предпочтениям, но с учетом современных запросов. Так, в касте проекта МУР уже есть рассказы о Павле Тычине, Иване Багряном, Василии Симоненко. А уже 16 июня команда презентовала самое ожидаемое для всех подписчиков видео о Василие Стусе.

"Я считаю, что мы живем в то время, когда людей нужно заставлять интересоваться чем-то. Поколение, которое говорит, что молодежь ничем не интересуется, не правда. Это вы неинтересно рассказываете. И нужно искать способы", – добавил основатель МУР.

Следить за обновлениями проекта можно на странице в Инстаграм, а также в ютуб.

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