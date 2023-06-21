Точно в цель: как работают украинские снайперы на Бахмутском направлении

Украинские защитники продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, уничтожая врага. Группа снайперов "Призрак" отправляют в вечный сон окупантов.

Видео работы наших воинов опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил отличную работу "призраков" ночью.

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Снайперы уничтожают оккупантов

Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр,

– говорится в сообщении Сырского.

К слову, снайперы ликвидировали российскую живую силу с дистанции 380 метров.

Впечатляющая работа группы снайперов "Призрак": смотрите видео

Добавим, что на Бахмутском направлении сейчас ведутся позиционные бои. За последние сутки российские войска совершили 407 обстрелов артиллерии и 9 авианалетов.

Украинские военные же уничтожили 80 российских окупантов, 136 – ранили, а еще двоих взяли в плен. Также они уничтожили комплекс наблюдения и подвели БПЛА.

Безумные потери врага

В сутки 20 июня ВСУ отправили на тот свет еще 540 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 222 тысяч человек.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года наши защитники превратили в металлолом: