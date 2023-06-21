Точно в цель: как работают украинские снайперы на Бахмутском направлении
Источник:Александр Сырский
Украинские защитники продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, уничтожая врага. Группа снайперов "Призрак" отправляют в вечный сон окупантов.
Видео работы наших воинов опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил отличную работу "призраков" ночью.
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Снайперы уничтожают оккупантов
Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр,
– говорится в сообщении Сырского.
К слову, снайперы ликвидировали российскую живую силу с дистанции 380 метров.
Впечатляющая работа группы снайперов "Призрак": смотрите видео
Добавим, что на Бахмутском направлении сейчас ведутся позиционные бои. За последние сутки российские войска совершили 407 обстрелов артиллерии и 9 авианалетов.
Украинские военные же уничтожили 80 российских окупантов, 136 – ранили, а еще двоих взяли в плен. Также они уничтожили комплекс наблюдения и подвели БПЛА.
Безумные потери врага
В сутки 20 июня ВСУ отправили на тот свет еще 540 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 222 тысяч человек.
Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года наши защитники превратили в металлолом:
- танков – 4006 (+9),
- боевых бронированных машин – 7771 (+21),
- артиллерийских систем – 3920 (+32),
- РСЗО – 615 (+1),
- средств ПВО – 375 (+3),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 306 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет – 1214 (+0),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
- специальной техники – 539 (+8).