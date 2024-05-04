План будет воплощен: основатель BYPOL намекнул, что вскоре ждет Лукашенка

В Politico писали, что белорусская группа сопротивления BYPOL, которая базируется за пределами страны, планирует государственный переворот. Главной их целью является свержение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров рассказал 24 Каналу, что время идет – стратегию переворота стоит менять. Причиной является то, что ситуация в Украине, Беларуси и России меняется.

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Оппозиция в Беларуси

Азаров отметил, что план, который создали в 2021 году о массовом выходе белорусов на улицы, сейчас невозможно воплотить в жизнь. Учитывая то, что в Беларуси уже четвертый год продолжаются репрессии.

Людей арестовывают за действия, какие те поступки в 2020 году. Белорусы запуганы настолько, что вывести их на улицы сейчас невозможно. Этот план не сработает,

– подчеркнул он.

Александр Азаров добавил, что группа сопротивления BYPOL уже изменила стратегию и создала партизанское движение на территории Беларуси.

Мы общаемся со всеми, кто присоединился к нашему движению. Сейчас используем их только для получения информации, но когда наступит момент, то мы привлечем этих людей для воплощения плана,

– отметил он.

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