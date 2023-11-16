В направлении Хмельницкой и Черновицкой областей летит группа ударных БПЛА

16 ноября 2023, 06:45
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

Утром 16 ноября в Воздушных силах предупредили угрозу БпЛА. Вражеские дроны входят в Винницкую область.

Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии. О тревоге и угрозе вражеского удара сообщает 24 Канал.

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07:35, 16 ноября

Мониторинговые каналы отмечают: "Староконстантинов – укрытие! Движение БПЛА в направлении города".

07:32, 16 ноября

Monitor сообщает о движении ударных БпЛА вдоль Хмельницкого.

07:02, 16 ноября

Мониторинговые каналы пишут, что 1 группа дронов в Винницкой области курсом на Запад, в Хмельницкую область. 2 – курсом на Север, Житомирскую.

06:40, 16 ноября

Отбой угрозы Кировоградской области.

06:39, 16 ноября

Воздушные силы сообщили, что в Черновицкой и Хмельницкой области ракетная опасность. Объявлена тревога.

Группа ударных БпЛА вашем направлении,
– добавили военные.

06:33, 16 ноября

Одесская область – отбой угрозы.

06:26, 16 ноября

Воздушная тревога продолжается в Одесской, Кировоградской и Винницкой областях.

Тревога 16 ноября / Скриншот

06:13, 16 ноября

В эфире телемарафона руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что в зоне ответственности ОК "Юг" вражеские "Шахеды" появились с направления Черному морю.

Следовали через Херсонщину, Николаевщину, Одесщину. Дальше тревога дошла волной до Винницкой области.

Это достаточно предполагаемый маршрут. Очень часто (россияне – 24 Канал) используют именно такой. Продолжается боевая работа,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также заметила, что очень часто дроны меняют маршрут и уже пройдя определенные области, возвращаются туда для нанесения поражений.

06:00, 16 ноября

Отбой угрозы Николаевской области.

05:48, 16 ноября

Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область.

05:33, 16 ноября

Группа дронов заходит из Одесской области в Кировоградскую.

04:12, 16 ноября

1 группа ударных БПЛА приближается к Николаеву. 2 – двигается в направлении Вознесенска.

04:12, 16 ноября

Одещина – угроза применения ударных БПЛА. В области объявили воздушную тревогу.

03:46, 16 ноября

Воздушные силы сообщили: "Группа ударных БПЛА с Юга".

Автор: Юлія Муріна