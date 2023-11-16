В направлении Хмельницкой и Черновицкой областей летит группа ударных БПЛА
Источник:Воздушные силы ВСУ
Утром 16 ноября в Воздушных силах предупредили угрозу БпЛА. Вражеские дроны входят в Винницкую область.
Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии. О тревоге и угрозе вражеского удара сообщает 24 Канал.
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Мониторинговые каналы отмечают: "Староконстантинов – укрытие! Движение БПЛА в направлении города". Monitor сообщает о движении ударных БпЛА вдоль Хмельницкого. Мониторинговые каналы пишут, что 1 группа дронов в Винницкой области курсом на Запад, в Хмельницкую область. 2 – курсом на Север, Житомирскую. Отбой угрозы Кировоградской области. Воздушные силы сообщили, что в Черновицкой и Хмельницкой области ракетная опасность. Объявлена тревога. Группа ударных БпЛА вашем направлении, Одесская область – отбой угрозы. В эфире телемарафона руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что в зоне ответственности ОК "Юг" вражеские "Шахеды" появились с направления Черному морю. Следовали через Херсонщину, Николаевщину, Одесщину. Дальше тревога дошла волной до Винницкой области. Это достаточно предполагаемый маршрут. Очень часто (россияне – 24 Канал) используют именно такой. Продолжается боевая работа, Также заметила, что очень часто дроны меняют маршрут и уже пройдя определенные области, возвращаются туда для нанесения поражений. Отбой угрозы Николаевской области. Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область. Группа дронов заходит из Одесской области в Кировоградскую. 1 группа ударных БПЛА приближается к Николаеву. 2 – двигается в направлении Вознесенска. Одещина – угроза применения ударных БПЛА. В области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили: "Группа ударных БПЛА с Юга".
– добавили военные.
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Мониторинговые каналы отмечают: "Староконстантинов – укрытие! Движение БПЛА в направлении города".
Monitor сообщает о движении ударных БпЛА вдоль Хмельницкого.
Мониторинговые каналы пишут, что 1 группа дронов в Винницкой области курсом на Запад, в Хмельницкую область. 2 – курсом на Север, Житомирскую.
Отбой угрозы Кировоградской области.
Воздушные силы сообщили, что в Черновицкой и Хмельницкой области ракетная опасность. Объявлена тревога.
Группа ударных БпЛА вашем направлении,
Одесская область – отбой угрозы.
В эфире телемарафона руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что в зоне ответственности ОК "Юг" вражеские "Шахеды" появились с направления Черному морю.
Следовали через Херсонщину, Николаевщину, Одесщину. Дальше тревога дошла волной до Винницкой области.
Это достаточно предполагаемый маршрут. Очень часто (россияне – 24 Канал) используют именно такой. Продолжается боевая работа,
Также заметила, что очень часто дроны меняют маршрут и уже пройдя определенные области, возвращаются туда для нанесения поражений.
Отбой угрозы Николаевской области.
Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область.
Группа дронов заходит из Одесской области в Кировоградскую.
1 группа ударных БПЛА приближается к Николаеву. 2 – двигается в направлении Вознесенска.
Одещина – угроза применения ударных БПЛА. В области объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили: "Группа ударных БПЛА с Юга".