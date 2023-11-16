В направлении Хмельницкой и Черновицкой областей летит группа ударных БПЛА

Утром 16 ноября в Воздушных силах предупредили угрозу БпЛА. Вражеские дроны входят в Винницкую область.

Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии. О тревоге и угрозе вражеского удара сообщает 24 Канал.

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