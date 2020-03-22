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      Группа Коломойского-Авакова: Потураев рассказал о людях олигарха и министра в "Слуге народа"

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      Группы "Дубинского-Бужанского" или еще ее называют "Коломойского-Авакова" не существует.

      Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил в интервью "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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      Однако далее он заявил, что есть люди, которые общаются и опираются на мнение очень умного человека, которого зовут Игорь Валерьевич Коломойский.

      Кстати, не худшим министром за историю Украины, хотя к нему есть много вопросов. Но это совершенно разные люди. Они не являются общей группой,
      – сообщил Никита Потураев.

      "Две совершенно разные группы. Нет такой группы! Нет. Потому что среди группы Авакова есть мои близкие товарищи", – заявил Потураев.

      Он добавил, что называть фамилий не будет. А насчет Авакова считает мифом то, что вместе с Коломойским он является одной командой.

      Смотрите интервью "перекрестный допрос" с Никитой Потураевым:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Слуга народа Арсен Аваков
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