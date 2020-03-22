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      Група Коломойського-Авакова: Потураєв розповів про людей олігарха й міністра в "Слузі народу"

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков / 24 канал

      Групи "Дубінського-Бужанського" або ще її називають "Коломойського-Авакова" не існує.

      Про це нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив в інтерв’ю “Перехресний допит” на 24 каналі.

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      Проте далі він заявив, що є люди, які спілкуються і спираються на думку дуже розумної людини, яку звуть Ігор Валерійович Коломойський.

      Група людей, які пов’язані з міністром Аваковим, – такі є. До речі, не найгіршим міністром за історію України, хоча до нього є багато запитань. Але це абсолютно різні люди. Вони не є спільною групою,
      – повідомив Микита Потураєв.

      "Дві абсолютно різні групи. Немає такої групи! Немає. Тому що серед групи Авакова є мої близькі товариші", – заявив Потураєв.

      Він додав, що називати прізвищ не буде. А щодо Авакова вважає міфом те, що разом з Коломойським він є однією командою.

      Дивіться інтерв'ю "Перехресний допит" з Микитою Потураєвим:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Слуга народу Арсен Аваков
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