Група Коломойського-Авакова: Потураєв розповів про людей олігарха й міністра в "Слузі народу"

Групи "Дубінського-Бужанського" або ще її називають "Коломойського-Авакова" не існує.

Про це нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив в інтерв’ю “Перехресний допит” на 24 каналі.

Цікаво Вас же на вулицях не вбивають: в "Слузі народу" пояснили, коли знімуть Авакова

Проте далі він заявив, що є люди, які спілкуються і спираються на думку дуже розумної людини, яку звуть Ігор Валерійович Коломойський.

Група людей, які пов’язані з міністром Аваковим, – такі є. До речі, не найгіршим міністром за історію України, хоча до нього є багато запитань. Але це абсолютно різні люди. Вони не є спільною групою,

– повідомив Микита Потураєв.

"Дві абсолютно різні групи. Немає такої групи! Немає. Тому що серед групи Авакова є мої близькі товариші", – заявив Потураєв.

Він додав, що називати прізвищ не буде. А щодо Авакова вважає міфом те, що разом з Коломойським він є однією командою.

Дивіться інтерв'ю "Перехресний допит" з Микитою Потураєвим: