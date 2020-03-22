Група Коломойського-Авакова: Потураєв розповів про людей олігарха й міністра в "Слузі народу"
Групи "Дубінського-Бужанського" або ще її називають "Коломойського-Авакова" не існує.
Про це нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив в інтерв’ю “Перехресний допит” на 24 каналі.
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Проте далі він заявив, що є люди, які спілкуються і спираються на думку дуже розумної людини, яку звуть Ігор Валерійович Коломойський.
Група людей, які пов’язані з міністром Аваковим, – такі є. До речі, не найгіршим міністром за історію України, хоча до нього є багато запитань. Але це абсолютно різні люди. Вони не є спільною групою,
– повідомив Микита Потураєв.
"Дві абсолютно різні групи. Немає такої групи! Немає. Тому що серед групи Авакова є мої близькі товариші", – заявив Потураєв.
Він додав, що називати прізвищ не буде. А щодо Авакова вважає міфом те, що разом з Коломойським він є однією командою.
Дивіться інтерв'ю "Перехресний допит" з Микитою Потураєвим: