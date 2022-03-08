Группировка, которая захватывала Запорожскую АЭС уже распылилась по степям, – Арестович
8 марта 2022 , 19:12Читати новину українською
Российские захватчики несколько дней назад захватили Запорожскую АЭС и до сих пор охраняют ее. Однако большинство оккупантов прячет глаза от жителей Энергодара или уже сбежали оттуда.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.
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По его словам, группировка, которая захватывала Запорожскую АЭС, а это три батальонные группы, уже "распылились" в запорожских степях.
Они слишком много на себя взяли. Такими силами невозможно удерживать такое пространство, а они хотели нахватить как можно больше и теперь не знают, что с этим делать,
– говорит Арестович.
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