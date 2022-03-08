Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

До теми Не змогли вийти навіть на Окружну: проти Харкова окупанти зібрали третину усіх військ

За його словами, угруповання, яке захоплювало Запорізьку АЕС, а це три батальйонні групи, десь вже "розпорошилися" в запорізьких степах.

Бо вони занадто багато на себе взяли. Такими силами неможливо утримувати такий простір, а вони хотіли "нахапати" якомога більше і тепер не знають, що з цим робити,

– каже Арестович.

Наразі Запорізька АЕС під контролем окупантів та працює в стабільному режимі. Охороняє атомну станцію невелика кількість військових, переважно це – строковики.

Станом на 7 березня на території атомної станції перебували близько 400 загарбників, а також 50 одиниць важкої техніки.

Цікаво, що росіяни спеціально привезли акторів, аби зняти "кіно" про безпеку на ядерному об'єкті, адже співробітники АЕС від будь-якої співпраці відмовились.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!