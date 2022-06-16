Группировка россиян на Донбассе крайне неукомплектована: некоторым удалось собрать только 30 солдат

Российские оккупанты не успевают восполнять свои потери в войне в Украине. Поэтому некоторые их группировки крайне недоукомплектованы.

Россия в войне против Украины использует батальонные тактические группы – БТГр. Это общевойсковое маневровое подразделение, которое содержится в высокой боевой готовности. Каждая батальонная тактическая группа имеет около 600 – 800 офицеров и солдат, а также около 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

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В боях в Украине Россия терпит немало потерь. И речь не только о 32 950 оккупантах, которых украинские военные уничтожили за время войны (по состоянию на 16 июня). К потерям относятся и ранения, которые не могут участвовать в боевых действиях.

Именно это и влияет на то, что российские оккупационные войска в Донбассе действуют в составе все более разрозненных и недоукомплектованных групп. Британская разведка со ссылкой на данные украинских властей сообщает, что некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600 – 800 человек, смогли собрать только 30 солдат.

Бои малыми группами

В то же время, в британской разведке отмечают, что там, где продолжаются бои в городах на передовой, украинцы и наши враги все чаще переходят в небольшие группы войск. И эти группы действуют "в пешем порядке". Такая ситуация позволяет нивелировать преимущество россиян в технике.

"Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения", – говорится в отчете британских разведчиков.

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