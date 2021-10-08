В Грузии говорят, что голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили

Экс-президент Грузии Саакашвили уже неделю голодает в тюрьме в городе Рустави. В специальной пенитенциарной службе заявляют, что на состояние здоровья политика это никак не повлияло.

Сейчас Саакашвили находится под наблюдением медиков. На здоровье, по словам членов комиссии, политик не жалуется.

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Саакашвили лечат

Михаила Саакашвили обследовали врачи сразу же в тот день, когда он попал в СИЗО. Кроме того, по словам Саакашвили, его семейный врач назначил ему лечение определенными препаратами. Их сейчас экс-президент и принимает.

В то же время нардеп Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая посетила экс-президента Грузии в тюрьме, заявила, что здоровье политика серьезно подорвало голодание.

Кроме того, политик убеждает, что Саакашвили не потерял боевого настроения, хотя и похудел, по ее словам, на 12 килограммов.

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