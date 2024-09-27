Говорим о последствиях: премьер Грузии о рекламных баннерах с кадрами разрушенных городов Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал использование в политической рекламе изображений украинских городов, подвергшихся разрушениям от российских обстрелов. Он назвал войну в Украине недопустимой

Об этом сообщает Эхо Кавказа. МИД осудил и считает недопустимыми использование правящей партией Грузии "Грузинская мечта" изображений последствий войны России против Украины в политической рекламе.

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Журналисты спросили у Кобахидзе, считал бы он дружественным или этическим шагом, если бы Украина использовала кадры Сухуми для политической кампании.

Я помню, что украинцы активно использовали эти кадры с различными целями, в том числе и в юмористических, но это другой вопрос. Сегодня мы говорим о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022-2023 годах, и чего следует избегать. Это самое главное, исходя из этих парламентских выборов и после выборов,

– ответил глава грузинского правительства.

Кобахидзе попросили прокомментировать и заявление Министерства иностранных дел Украины, которое обнародовали накануне.

В ведомстве призвали правительство Грузии, партию власти Грузинская мечта и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы войны России против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии.

"То, что происходит в Украине, является неприемлемым. Что касается этого заявления, я не буду его комментировать. Что касается сравнения войны и мира, то для общества принципиально важно сделать правильный выбор, который изображен на этих баннерах, которого мы избегаем ценой очень большой борьбы, в частности в 2022-2023 годах. Нашу страну постигла бы такая же судьба, если бы мы не поступили правильно. Некоторые люди собираются сделать то же самое даже после этих парламентских выборов. Если, не дай Бог, и общество примет неправильное решение", – заявил Кобахидзе.