Я в своей стране: в Грузии показали "горячий прием" россиянина с имперскими замашками
Россиянам продолжают по всему миру напоминать, что им не рады. Так, весь максимум гостеприимства оккупантам продемонстрировали в Грузии.
В сеть выложили ролик, на котором можно увидеть, как знакомят россиян с местным колоритом, так сказать. Одного оккупанта посреди улицы избили.
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Грузинское гостеприимство для россиян
Ролик показывает, что россиянин получил за уши прямо посреди улицы. Ему изрядно досталось. Мы, конечно, не можем с уверенностью сказать, что стало причиной этого. Но можем предположить, что во всем виновато захватническое поведение россиянина.Внимание! Ролик содержит сцены и нецензурную лексику. Именно такие эмоции вызывают россияне у грузин, которым надоело терпеть все российское.
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Ты а***л? Я в своей стране! Я в своей стране!
– повторял по несколько раз грузин, нанося удар по удару.
Заметим, что ролик снимала другая россиянка. Она комментировала за кадром слова грузина о том, что он находится в своей стране. По ее тону можно понять, что она также инфицирована российской имперскостью и считает, что Грузия – часть России.
Обратим внимание, что случай в Грузии – не что-то новое. Раньше мы рассказывали, как в Турции россиянина избили сотрудники гостиницы.
Бросали креслами и разбили голову
- Так, россиянин поселился в отеле Loxia Comfort Club недалеко от Манавгата. Он прилетел в Турцию из Егорьевска, чтобы отдохнуть со своей девушкой и сестрой.
- Уже в первый день они пошли в ресторан. Но никто не знал, что эти посиделки завершатся дракой.
- Обратим внимание, что утихомирить гостей пытались сотрудники гостиницы. Впрочем, успокоить россиянина не удалось, его решили оторвать стулом.
- Россиянин обратился за медицинской помощью. Врачи зашили ему голову металлическими скобами, сделали укол и помазали какими-нибудь мазями. Странно, что он еще и в больнице не устроил потасовку.