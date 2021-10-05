В Грузии назначили судебное заседание по делу Саакашвили
5 октября 2021 , 16:36Читати новину українською
Источник:Sputnik Грузия
Михеилу Саакашвили в Грузии предъявили обвинение сразу по четырем делам. В двух из них политику заочно вынесли приговор ранее, заседание по еще одному производству назначили на ноябрь.
О том, что еще одно дело грузинско-украинского политика на днях будет рассматривать суд изданию рассказал его адвокат Бека Басилая.
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В Грузии рассмотрят дело Саакашвили
По словам защитника Саакашвили, рассмотрение одного из дел в отношении политика в грузинском суде назначили на 10 ноября.
Напомним, Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесли приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до 6 лет, другие дела – в судебном производстве.
Задержание Михеила Саакашвили: коротко
- Саакашвили задержали в Грузии утром 1 октября. Причина – уголовные дела из-за "преступлений, совершенных на грузинской территории".
- Помиловать политика может президент, однако Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не пойдет на такой шаг. В то же время его защита надеется, что лидер страны изменит мнение.
- Сам Саакашвили заявил, что является "фактически личным узником Путина".
- Он также объявил голодовку и заявил, что прекратит её тогда, когда он и задержанные из-за него люди не будут освобождены". Вместе с Саакашвили арестовали владельца квартиры, в которой находился политик.