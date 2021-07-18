Оппозиция выразила свои требования. Это произошло 18 июля во время пленарного заседания правительства в Грузии.
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Оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте
Депутаты от оппозиции вышли с фотографиями погибшего оператора Лексо Лашкаравы и приостановили выступление главы МВД.
Более того, под парламентом собрались на акцию протеста журналисты. Оппозиция и представители СМИ требуют:
- отставки правительства;
- наказания для виновных в смерти оператора Лашкаравы.
Оппозиционные нардепы сорвали выступление главы МВД: смотрите видео
Кстати, кавказская служба Радио Свобода сообщила, что выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури в парламенте перенесли на другой день. Об этом им рассказал спикер парламента Каха Кучава.
Также работники СМИ вывесили на балконе пресложи два баннера с надписями:
- "Накажут всех виновных!",
- "Возьмите политическую ответственность".
Депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа просил убрать баннеры, но журналисты отказались это сделать. Спикер заявил, что им давали время и возможность провести протест, а затем "вернуться к исполнению своих обязанностей".
"То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь было целенаправленно организовано против того, чтобы сегодня мы провели заседание", – считает спикер парламента.
Двух человек забрала полиция
- по информации "Радио Свобода", 2 члена оппозиционной партии "Лело", которые не являются депутатами, Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии;
- полиция посадила их в машины и вывезли с территории несмотря на наличие пропусков;
- в начале заседания глава партии "Лело" Бадри Джапаридзе призвал главу МВД освободить задержанных.
Стоит отметить, что глава МВД Вахтанг Гомелаури должен был выступать по событиям 5 июля в Тбилиси. Именно тогда избили более 50 журналистов, среди них – уже погибший Лексо Лашкарава.
Что этому предшествовало
- В Тбилиси 5 июля прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее противники также вышли на улицы. Именно они напали на представителей СМИ, которые освещали события. Известно об избиении более 50 журналистов.
- Пострадавшего оператора канала "Пирвели" Лекс Лашкараву увезли в больницу с переломами костей лица. 11 июля его нашли мертвым в собственном доме.
- В тот же день люди вышли на улицы с требованием отставки правительства.
- 12 июля в парламенте вспыхнули столкновения между партией, которая у власти, и оппозицией. В результате заседание не удалось провести.