Опозиція висловила свої вимоги. Це відбулось 18 липня під час пленарного засідання уряду в Грузії.

До теми У Грузії на одне око осліп оператор, якого побили противники ЛГБТ

Опозиція зірвала виступ очільника МВС у парламенті

Депутати від опозиції вийшли з фотографіями загиблого оператора Лексо Лашкарави і призупинили виступ глави МВС.

Ба більше, під парламентом зібрались на акцію протесту журналісти. Опозиція та представники ЗМІ вимагають:

  • відставки уряду;
  • покарання для винних у смерті оператора Лашкарави.

Опозиційні нардепи зірвали виступ очільника МВС: дивіться відео

До речі, кавказька служба Радіо Свобода повідомила, що виступ глави МВС Вахтанга Гомелаурі у парламенті перенесли на інший день. Про це їм розповів спікер парламенту Каха Кучава.

Також працівники ЗМІ вивісили на балконі пресложі два банери з написами:

  • "Покарайте всіх винних!",
  • "Візьміть політичну відповідальність".

Депутат "Грузинської мрії" Іраклій Заркуа просив прибрати банери, але журналісти відмовилися це зробити. Спікер заявив, що їм давали час та можливість провести протест, а потім "повернутися до виконання своїх обов'язків".

"Те, що ми бачили сьогодні, на жаль, в першу чергу було цілеспрямовано організовано проти того, щоб сьогодні ми провели засідання", – вважає спікер парламенту.

Двох людей забрала поліція

  • за інформацією "Радіо Свобода", 2 членів опозиційної партії "Лело", які не є депутатами, Григола Гегелія і Тамаза Датунашвілі поліцейські насильно вивели з території, прилеглої до парламенту Грузії;
  • поліція посадила їх у машини і вивезла з території попри наявність перепусток;
  • на початку засідання глава партії "Лело" Бадрі Джапарідзе закликав главу МВС звільнити затриманих.

Варто відзначити, що глава МВС Вахтанга Гомелаурі мав виступати щодо подій 5 липня в Тбілісі. Саме тоді побили понад 50 журналістів, серед них – вже загиблий Лексо Лашкарава.

Що цьому передувало

  • У Тбілісі 5 липня відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники також вийшли на вулиці. Саме вони напали на представників ЗМІ, які висвітлювали події. Відомо про побиття понад 50 журналістів.
  • Постраждалого оператора каналу "Пірвелі" Лексо Лашкараву відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. 11 липня його знайшли мертвим у власному будинку.
  • У той же день люди вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду.
  • 12 липня у парламенті спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією. У результаті засідання не вдалося провести.