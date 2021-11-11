В Грузии поклонники Саакашвили снова вышли на акцию: видео с места события
Источник:телеграм-канал "Sputnik Грузия"
В Тбилиси 11 ноября сторонники задержанного Михеила Саакашвили в очередной раз вышли на протест. Организаторы утверждают, что среди участников есть пострадавший.
Как проходит акция в поддержку Саакашвили
Демонстранты собрались у памятника Важи Пшавели. К ним вышел лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
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Организаторы заявили, что неизвестный бросил с крыши строения камень, попал в одного из демонстрантов и разбил тому голову.
На видео с места происшествия видно, как активисты скандируют и колонной двигаются по улицам столицы Грузии. Они потребовали, чтобы Саакашвили выпустили из тюрьмы, а в стране провели досрочные парламентские выборы.
В Тбилиси активисты собирались на акцию: видео
Смотрите видео протеста из-за заключения Саакашвили:
Напомним, накануне поклонники бывшего президента Грузии уже выходили на протест. Условия демонстрантов были те же.
Кратко о задержании Саакашвили в Грузии
- 1 октября бывший президент Грузии тайно вернулся на родину. В тот же день его задержали из-за возбужденных уголовных дел, которые сам Саакашвили называет "политическими".
- Политик заявил о голодовке в знак протеста. Его состояние здоровья постепенно начало ухудшаться. Поэтому 8 ноября заключенного срочно госпитализировали в больницу Глданской тюрьмы. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, это сопровождалось избиением.
- 11 ноября Саакашвили заявил, что прекращает голодовку.