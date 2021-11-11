В Грузии поклонники Саакашвили снова вышли на акцию: видео с места события

В Тбилиси 11 ноября сторонники задержанного Михеила Саакашвили в очередной раз вышли на протест. Организаторы утверждают, что среди участников есть пострадавший.

Как проходит акция в поддержку Саакашвили

Демонстранты собрались у памятника Важи Пшавели. К ним вышел лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

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Организаторы заявили, что неизвестный бросил с крыши строения камень, попал в одного из демонстрантов и разбил тому голову.

На видео с места происшествия видно, как активисты скандируют и колонной двигаются по улицам столицы Грузии. Они потребовали, чтобы Саакашвили выпустили из тюрьмы, а в стране провели досрочные парламентские выборы.

В Тбилиси активисты собирались на акцию: видео

Смотрите видео протеста из-за заключения Саакашвили:

Напомним, накануне поклонники бывшего президента Грузии уже выходили на протест. Условия демонстрантов были те же.

Кратко о задержании Саакашвили в Грузии