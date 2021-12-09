В Грузии стартовал суд над Саакашвили по делу тайного пересечения границы

В Тбилиси начался суд по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Речь идет о незаконном пересечении политиком границы.

Сам Саакашвили накануне обнародовал заявление, что, вероятнее всего, не будет присутствовать в зале из-за состояния здоровья.

Читайте также Саакашвили не сможет звонить ближайшие 2 месяца: адвокат назвал решение смешным

В Грузии стартовал суд над Саакашвили

В Тбилисском городском суде 9 декабря начался процесс по незаконному пересечению границы Грузии экс-главой государства и гражданином Украины Михеилом Саакашвили.

Прокурор Леван Вепхадзе рассказал журналистам, что на заседании сторона обвинения предоставит доказательства, которые считает убедительными. Ведь Саакашвили официально не пересекал государственную границу и находится в Грузии.

В результате следственных действия также установлено, кто ему помогал на территории Украины. Это бывший топ-чиновник из силовой структуры предыдущей власти,

– отметил Вепхадзе.

Напомним, Саакашвили задержали вскоре после его тайного приезда в Грузию перед выборами 2 октября.

Заключение Саакашвили: что известно

После задержания политик объявил голодовку. Дела против себя он считает политически мотивированными.

В тюрьме состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, а медики сообщили, что у него развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Это неврологическое расстройство, которое может нанести поражение головному мозгу.

20 ноября экс-президент Грузии прекратил голодовку из-за ухудшения самочувствия. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.

Кстати, о борьбе Саакашвили в Грузии: смотрите видео