Грузия боится, – Фесенко о пакете санкций против России и нерешительности других стран
Грузия не присоединится к экономическим санкциям против России из-за ее вторжения в Украину. Дело в том, что страна просто боится.
Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что в этом случае речь идет больше о власти, чем об обществе и народе. Потому что народ Грузии действительно поддерживает Украину.
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Политолог добавил, что у грузинского правительства срабатывают прагматические отношения с Россией. Там давно нет дипломатических отношений после войны 2008 года.
Почему Грузия не вводит санкции
Несмотря на все, торговля развивается. Более того, сейчас они ставят вопрос о восстановлении прямого авиасообщения.
Почему они не вводят полный пакет санкций? Они банально боятся России,
– заявил Фесенко.
В Грузии знают, что россияне могут атаковать, и некоторые российские политики уже даже им угрожают. Дело в том, как показала война 2008 года, Грузия не сможет противостоять России, как это делает Украина.
Другая причина, почему страна не вводит санкции – банальные экономические интересы. Здесь говорится не только о Грузии, но и о Молдове и Турции. Однако политолог считает, что с нравственной точки зрения – это ложная позиция.
Фесенко о санкциях против России и нерешительности других стран: смотрите видео