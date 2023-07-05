Дело не только в Саакашвили: как Грузия выбрала неправильный путь

Высылка грузинского посла – вполне логичный шаг. У Саакашвили в Украине есть свои фанаты и свои недоброжелатели, но он гражданин Украины, и мы должны его защищать.

Фундаментальный вопрос для грузинских властей

Принцип "мы своих не бросаем" должен работать для всех, на то он и принцип.

Читайте также Мировое господство уже не нужно: россиянам наплевать даже на Россию

Нет ничего важнее человеческой жизни, но с Грузией у нас есть более широкий контекст. Например, санкции в отношении грузинской авиакомпании, которая теперь летает в Россию на регулярной основе.

То есть кроме недружественных действий к гражданину Украины имеем недружественные действия в отношении нас, причем Грузия во время войны не просто избегает санкций, она оживляет отношения в ключевых сферах с Россией.

Более того, в Грузию идет поток российских денег. Есть основания полагать, что через нее пытаются обойти санкции – от автомобилей до нефтепродуктов.

Все это задает Грузии один, но фундаментальный вопрос – частью чего она есть или, точнее, стремится стать: частью Запада или "и нашим, и вашим".

Интересно Процесс правосудия над Путиным уже запущен?

Я всегда очень хотел увидеть грузинский флаг рядом с нашим перед штаб-квартирами Европейского союза и НАТО в Брюсселе. У меня большая симпатия к грузинскому народу, но сегодняшняя Грузия этого не заслуживает. Она даже не декларирует другие, отличительные от наших, ценности – она их не имеет. И это очень грустно.

Когда Грузия непременно будет нуждаться в друзьях и союзниках, а оглянувшись их не найдет. Не знаю, будет ли это трагедией для сегодняшнего грузинского руководства, но для Грузии – 100%.