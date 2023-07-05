Фундаментальне питання для грузинської влади

Принцип "ми своїх не кидаємо" має працювати для всіх, на те він і принцип.

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Немає нічого важливішого за людське життя, але з Грузією в нас є значно ширший контекст. Наприклад, санкції до грузинської авіакомпанії, яка тепер літає в Росію на регулярній основі.

Тобто, крім недружніх дій до громадянина України, маємо недружні дії стосовно нас, причому Грузія під час війни не просто уникає санкцій, вона пожвавлює відносини в ключових сферах з Росією.

Ба більше, в Грузію іде потік російських грошей. Є підстави вважати, що через неї намагаються обійти санкції – від автівок до нафтопродуктів.

Усе це ставить для Грузії одне, але фундаментальне питання – частиною чого вона є або точніше прагне стати: частиною Заходу чи "і нашим, і вашим".

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Я завжди дуже хотів побачити грузинський прапор поряд з нашим перед штаб-квартирами Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі. В мене є велика симпатія до грузинського народу, але сьогоднішня Грузія на це не заслуговує. Вона навіть не декларує інші, відмінні від наших, цінності – вона їх не має. І це дуже сумно.

Колись Грузія неодмінно потребуватиме друзів і союзників, а озирнувшись їх не знайде. Не знаю, чи буде це трагедією для сьогоднішнього грузинського керівництва, але для Грузії – 100%.