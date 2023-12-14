Грузия стала кандидатом на членство в ЕС, – председатель Евросовета
Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующее решение было принято на заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 14 декабря,
Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в соцсети Х (бывший твиттер).
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"Евросовет предоставил Грузии статус кандидата", – сообщил Мишель.
Он отметил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.
По его словам, ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной после того, как страна достигнет "необходимого уровня соответствия критериям членства".
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал решение, но достаточно сдержанно и лаконично.
"Приветствую! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!", - написал он.
Зеленский поздравил народ Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и поздравил с этим решением Еврокомиссии народ Грузии.
"Поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, поздравил ее и грузинский народ с важным решением о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что "получил приветствие в связи с решением по Украине".
"Место Грузии – в нашем общем европейском доме", – подчеркнул украинский лидер.Важно ! Ранее стало известно, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.
Что этому предшествовало
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету одобрить на саммите решение об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
- При этом комиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.