Грузия вслед за Украиной подает заявку о вступлении в ЕС
2 марта 2022 , 18:39Читати новину українською
Источник:твиттер Шалвы Папуашвилли
Грузия решила подать заявку о вступлении в Европейский Союз. Грузины подают заявку вслед за Украиной.
Грузия официально подаст заявку
Грузия 3 марта подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
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Также информацию подтвердил глава парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе.
Грузия подает заявку вслед за Украиной
- Подать заявку в ЕС раньше решила Украина. В частности, президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на членство Украины в ЕС.
- Украина хочет попасть в Евросоюз по специальной процедуре. В поддержку быстрого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.
- После этого в Европарламенте рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Процесс вступления запустится уже в этом месяце, ведь 24 – 25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.