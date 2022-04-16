Грузия заявила о намерении передать ЕС заполненный опросник: когда это произойдет

Цель цели своевременно заполнить и передать Европейской комиссии специальный опросник. Речь идет о процедуре получения статуса кандидата страны для вступления в Европейский Союз.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили во время визита в Катети, сообщают грузинские СМИ.

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Грузия хочет в мае передать ЕС заполненный опросник

Гарибашвили добавил, что в Грузии мобилизовали все ведомства, чтобы опросник от ЕС удалось заполнить как можно скорее и передать коллегам из Европы. Он также заявил, что у них нет проблем на этом этапе и ожидания положительные. Цель документа – передать ЕС уже в мае.

Благодаря этим ответам в Европейской комиссии смогут принять решение о готовности Грузии получить статус-кандидата на вступление в ЕС. Напомним, страна получила опросник 11 апреля. В этот день документ получила и Молдова.

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Интересно, что Грузия подала заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ 28 февраля 2022 года.

А уже 3 марта о своем намерении стать частью Европейского Союза сообщила и Грузия.

Добавим, что алогичный шаг сделали в соседней Молдове. Это тоже произошло 3 марта.

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